Inizia venerdì 3 maggio il cammino dei tre Santi Martiri Turritani, un rito religioso particolarmente sentito dalla comunità di Porto Torres.

Come da tradizione centenaria, al termine della Santa Messa che avrà luogo alle 18 nella basilica di San Gavino, si svolgerà la consueta processione di fedeli con i simulacri seicenteschi, raffiguranti il soldato Gavino, il presbitero Proto e il diacono Gianuario, portati in spalla verso la chiesetta di San Gavino a Mare (Balai Vicino), luogo in cui secondo la tradizione avvenne la prima sepoltura dei santi patroni turritani.

Il corteo partirà dalla chiesa millenaria e attraverserà Largo Sabelli, piazza Marconi-via Bixio, via Sassari, via Balai, con arrivo alla chiesetta di Balai vicino, dove verranno deposte le statue lignee. Qui, nel piccolo luogo di culto, sosterranno fino al giorno di Pentecoste, domenica 19 maggio, e per circa due settimane la chiesetta davanti la baia di Balai diventerà meta di un pellegrinaggio quotidiano, dalle prime luci dell'alba al tramonto, sino al pomeriggio della vigilia della Festha Manna, la festa popolare più partecipata dai turritani e da tutte le popolazioni del circondario.

