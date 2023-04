L’Alghero è in Promozione. Grazie alla larga vittoria sul campo del Treselighes è la regina del girone E di Prima Categoria con due giornate di anticipo. Un campionato da assoluta protagonista per la squadra allenata da Gianni Piras che da gennaio in poi ha dato la svolta alla stagione, vincendo quasi tutti gli scontri diretti e legittimando così la supremazia sulle dirette concorrenti.

La Riviera del Corallo ritrova una squadra in Promozione dopo anni bui all’indomani del fallimento della Polisportiva Alghero. I colori sono sempre gli stessi, quelli giallorossi, e alcuni dei protagonisti di oggi sono gli stessi che hanno regalato momenti magici alla città di Alghero: a iniziare dal capitano Stefano Mereu passando per Matteo Tedde, rientrante dopo alcuni problemi fisici e spesso determinante in quest’ultimo scorcio di stagione, e poi tutti gli altri “veterani” della squadra. Ma anche i giovani, vero fiore all’occhiello della squadra. Sulla vittoria del campionato c’è proprio la firma di tutti.

C’è soprattutto il progetto ambizioso della società guidata dal presidente Andrea Pinna che, c’è da scommettere, ora non si accontenterà del palcoscenico della Promozione. Ma ora è presto per parlare di piani futuri. È tempo di festeggiare e ad Alghero non lo si faceva da troppo tempo.

