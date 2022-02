Cento anni di vita, vissuti con lo spirito di una ragazzina. È una giornata di festa per la città di Castelsardo. Giuseppina Santoni ha raggiunto l’ambito traguardo del secolo di vita. Residente da sempre nel borgo turistico ha voluto festeggiare il suo compleanno con attorno i suoi figli, nipoti e pronipoti. Non tutti, purtroppo, hanno potuto garantire la loro presenza, ma le regole dettate dalla pandemia non hanno comunque tenuto lontano il ricordo e neppure il pensiero dolce rivolto alla loro mamma o nonna.

Chi con una telefonata, un regalo, un piccolo dono, ma anche un messaggio di auguri, è voluto stare vicino a Giuseppina in questo giorno speciale.

Tra i tanti auguri ricevuti, si sono uniti anche quelli del sindaco Antonio Maria Capula, della cittadinanza e di tutta l’amministrazione comunale, attraverso la consegna di una targa per celebrare il raggiungimento dei suoi splendidi 100 anni. L’amore per i suoi figli e il cibo sano sono il segreto della sua longevità. A tutti ha voluto riservare un sorriso. Con Giuseppina il comune di Castelsardo registra il terzo centenario.

