Un Ferragosto troppo “alcolico” è costato la denuncia a diversi automobilisti, fermati dai carabinieri nel corso dei rafforzati servizi di controllo sulle strade nel Sassarese e in Gallura.

A finire nei guai in questi giorni ferragostani un 41enne di Sennori, trovato alla guida con un tasso alcolemico di 2,7 g/l, ovvero più di quattro volte il limite consentito. Stesso tasso – suppergiù – e stessi guai anche per un 70enne di Bonorva, che ha provocato un incidente con feriti sulla Provinciale 43. Denunciato anche un imprenditore milanese, che a Porto Cervo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

E ancora: a Platamona gli uomini dell’Arma hanno sorpreso un uomo che se ne andava in giro in stato di alterazione psico-fisica, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

A Olbia, sempre a Ferragosto, i militari hanno fermato e denunciato un giovane operaio, anch’egli al volante completamente ubriaco.

A Palau, infine, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo che si aggirava per strada in stato d’ebbrezza e armato di coltello. Quando i carabinieri lo hanno fermato e perquisito gli hanno trovato due coltelli con lama di 20 centimetri. Anche per lui è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

