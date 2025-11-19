Minaccia di farsi saltare in aria con le bombole di gas. È successo stamattina a Sassari in via Sant'Elisabetta, nel centro storico, dove un uomo si era barricato in casa.

L'intervento congiunto della Volante della polizia di Stato e dei vigili del Fuoco ha scongiurato il pericolo. Gli agenti, insieme ai pompieri, sono riusciti a entrare in casa e a portare via le bombole.

Sul posto anche l'ambulanza del 118.

L’uomo poi si è dato alla fuga ed è or ricercato dalla polizia.

