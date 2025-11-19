L’allarme
19 novembre 2025 alle 09:36aggiornato il 19 novembre 2025 alle 10:41
Sassari: si barrica in casa e minaccia di farsi saltare in aria con le bombole del gas, poi si dà alla fugaPoliziotti e vigili del fuoco sono riusciti a entrare in casa e portare via le bombole: l’emergenza in via Sant’Elisabetta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Minaccia di farsi saltare in aria con le bombole di gas. È successo stamattina a Sassari in via Sant'Elisabetta, nel centro storico, dove un uomo si era barricato in casa.
L'intervento congiunto della Volante della polizia di Stato e dei vigili del Fuoco ha scongiurato il pericolo. Gli agenti, insieme ai pompieri, sono riusciti a entrare in casa e a portare via le bombole.
Sul posto anche l'ambulanza del 118.
L’uomo poi si è dato alla fuga ed è or ricercato dalla polizia.
© Riproduzione riservata