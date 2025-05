«Anche quest'anno, come quelli immediatamente precedenti, Porto Torres ha celebrato Monumenti Aperti solo in una metà del suo territorio comunale, mentre l'altra metà, ovvero l’isola dell’Asinara, purtroppo continua ad essere solo “una risorsa” per la città». Così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Gianmario Sircana che sottolinea come la manifestazione sia un festoso momento di coinvolgimento delle forze giovanili di una comunità, che vede impegnati giovani studenti delle scuole cittadine, «ma è anche un’eccezionale veicolo di promozione del territorio sia in termini turistici, sia in termini di prospettiva della sua valorizzazione».

Secondo Sircana «l’amministrazione comunale, probabilmente, ritiene che la Torre di Trabuccato, la cappella e l’Ossario austroungarico, le strutture della stazione sanitaria di La Reale, la Foresteria Falcone-Borsellino e il villaggio dei pescatori liguri di Cala d’Oliva non sia patrimonio di Porto Torres e pertanto non considerevoli di attenzione». Per il coordinatore cittadino di FdI «si tratta di un messaggio di disinteresse della giunta comunale, una mancanza di volontà politica nel chiedere, con forza e determinazione, che l’isola non continui ad essere parte integrante e attiva di questa città». Pertando sottolinea Ginamarco Sircana «è inacettabile che si continui a parlare di isormontabili problemi logistici, perchè chi governa la città deve anche trovare soluzioni a questo tipo di problematiche».

