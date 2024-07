Il fronte contro la speculazione energetica si allarga a macchia d’olio anche nel nord ovest della Sardegna. Venerdì 5 luglio, l’appuntamento è alle 18 a Porto Torres nella sala congressi “Filippo Canu”, un incontro moderato da Ninni Tedesco (SaDomoDeTotus) con interventi e dibattito, organizzato da @ReCommon @Comitato Nurra e @SaDomoDeTotus che, insieme alla Consulta giovanile di Porto Torres, presenteranno il fumetto “Faúla Birdi- una storia di speculazione energetica”. Saranno presenti Erre Push (autore), Pippo Taglieri ReCommon e Klara Sukova dell’organizzazione ceca Reset. ReCommon ha collaborato alla realizzazione della graphic novel Fàula Birdi dell’autore sardo Erre Push, edita dalla Round Robin. «Fàula Birdi è una storia universale, che racconta come le bugie verdi stanno già rubando il presente e il futuro alle ragazze a e ai ragazzi che giovanissimi non trovano opportunità in tutti quei territori martoriati da modelli di sviluppo fallimentari. La Sardegna non merita l’ennesima speculazione energetica e l’ennesima dipendenza – questa volta dal gas – che bloccherà una giusta transizione energetica e sociale. Merita di poter essere un’isola da cui i giovani non debbano scappare, ma possano esprimere il meglio di sé per costruire una società più giusta sostenibile e adeguata alle loro aspettative», affermano Elena Gerebizza e Filippo Taglieri di ReCommon.

© Riproduzione riservata