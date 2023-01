I lavori di restyling dell’ex Cotonificio si sono fermati. La notizia è stata confermata oggi in commissione Lavori Pubblici al consigliere comunale del gruppo Per Alghero, Pietro Sartore. «L’impresa avrebbe da tempo abbandonato il cantiere in modo arbitrario, – spiega il consigliere di opposizione - tra le ipotesi concrete su quanto potrà succedere nel futuro a questo punto è piuttosto facile intravedere anche una possibile risoluzione contrattuale».

Dopo lo stop ai lavori della piscina coperta, dunque, ancora in stato di abbandono, ora si rischia che anche il cantiere dell’ex Cotonificio venga sgomberato di uomini e mezzi. «Vedendo peraltro come tutte le opere pubbliche, che erano state avviate in città dalla giunta Bruno siano ora purtroppo ferme o vadano avanti con enorme lentezza, l’amara constatazione è che la destra al governo della città risulti preoccupata solo delle cose effimere e molto poco di quelle concrete», conclude Pietro Sartore.

Con oltre tre milioni di euro di investimento, l’Amministrazione comunale stava restituendo a una nuova vita l'immobile costruito nel 1954. Il progetto di riqualificazione era stato affidato ad un raggruppamento temporaneo di professionisti e prevede di recuperare l’intero complesso per realizzare un centro di attività e formazione che offrirà al suo interno sale polifunzionali, laboratori modulari, grandi aree espositive, giochi per bambini e spazi per le famiglie.

