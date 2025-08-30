Evade dai domiciliari, va a Sassari, viene picchiato e poi arrestato. Per un 50enne di Ploaghe la gita nel capoluogo turritano, avvenuta ieri, è stata alquanto sfortunata.

L’uomo, che avrebbe dovuto rimanere in paese per una precedente misura cautelare, ha raggiunto invece la città. Qui poi, come avrebbe riferito in modo confuso, si sarebbe rivolto in centro storico con un apprezzamento non consono a una donna.

Come conseguenza avrebbe ricevuto qualche percossa e, a un certo punto, dopo essersi allontanato con l’autobus, si è sentito male chiedendo aiuto.

Il conducente del mezzo ha chiamato gli agenti della polizia di Stato i quali, arrivati con una Volante, hanno presto scoperto che l’uomo non avrebbe dovuto trovarsi là e hanno proceduto con l’arresto. Nella direttissima di oggi il giudice Giancosimo Mura ha deciso che l’indagato, difeso dall’avvocata Maria Mura, continui a osservare i domiciliari ma in forma più ristretta. Intanto gli atti sono stati trasmessi al tribunale di Sorveglianza.

