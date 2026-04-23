Doppio anniversario per Estudi Polifònic 2026.

Quest'anno, si celebrano i trent’anni di coralità e i cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese. Venerdì il primo appuntamento, torna infatti Estudi Polifònic, l'evento musicale che celebra la sua 30esima edizione e il doppio traguardo dei trent’anni della rassegna e dei cinquant’anni del Coro Polifonico Algherese.

Fino a dicembre, Alghero ospiterà un articolato calendario di eventi dedicati alla coralità polifonica, con cori e musicisti impegnati in un dialogo musicale che attraversa epoche, stili e tradizioni. Il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza emozionante, che valorizza la ricchezza espressiva del canto corale, tra repertori storici e contemporanei.

Il programma si articola in diverse sezioni tematiche: i "Percorsi Polifonici", dedicati al dialogo tra tradizione e contemporaneità; i "Concerts d’Estiu", nel cuore della città; "Senyal del Judici", incentrato sul canto medievale catalano; gli "Encontres Corals", spazio d’incontro tra tradizioni popolari; "Nadal en Polifonia", dedicato alle atmosfere natalizie.

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026, gli eventi speciali per il 50esimo anniversario del Coro Polifonico Algherese, con concerti che vedranno protagonisti cori, solisti e formazioni strumentali.

L’apertura del programma è prevista per venerdì 24 aprile con il primo dei tre appuntamenti dei Percorsi Polifonici, ospitato nella Cattedrale di Alghero. Protagoniste della serata saranno due prestigiose formazioni del nord Sardegna: i Cantori della Resurrezione di Porto Torres, diretti dal maestro Fabio Fresi, e la Corale Vivaldi di Sassari, guidata dal maestro Daniele Manca.

I Cantori della Resurrezione proporranno un programma che attraversa secoli di musica corale, dal Rinascimento alla contemporaneità, con composizioni di William Byrd e Hans Leo Hassler, accanto a brani di autori contemporanei come Maurizio Sacquegna, Howard Helvey e Antonio Sanna, con le sue elaborazioni su temi della tradizione sarda.

La Corale Vivaldi presenterà un programma che intreccia spiritualità e scrittura contemporanea, con musiche di Maurice Duruflé e composizioni dello stesso Daniele Manca, fino alla "Misa a Buenos Aires" di Martín Palmeri, dove il linguaggio del tango si fonde con la tradizione liturgica.

Estudi Polifònic è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude & Trigu, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero. La direzione artistica è affidata al maestro Ugo Spanu.

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