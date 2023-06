Il comune di Torralba, la Pro loco e la scuola civica di musica Meilogu hanno reso noto il programma dell'estate torralbese 2023. Si comincia domani con la festa patronale in onore di San Pietro.

Sabato 1 luglio, nel campetto comunale, è previsto il saggio della scuola di ballo Evolution Dance Academy, in collaborazione con il comitato dello Spirito Santo 2024. Il 7 luglio, in piazza Sa Molas, si terrà il concerto dei "Two and half man" organizzato da Sas Molas Cafè.

Dal 10 al 21 luglio, sempre il campetto comunale ospiterà il torneo misto torralbese organizzato dall'Asd Turalva. Il 22 luglio ci si sposterà in piazza Manzoni per il concerto dei "Collage" organizzato dal comitato dello Spirito Santo 2023 e 2024.

Il 28 luglio, il Nuraghe Santu Antine, ospiterà una tappa del "Festival delle Bellezze" con il concerto dei Bertas" curato da "Insieme Vocale Nova Euphonia".

L'1 agosto, in via Nuoro, è prevista una serata di piano bar con Danilo Tangianu organizzato dal Murales Bar Palmas, mentre il 4 agosto, in piazza Manzoni, è in programma il concerto de "I Tremendi" organizzato dal comitato di Cabu Abbas.

Il 5 agosto, in piazza Manzoni, l'associazione culturale Santu Antine, i comitati di San Sebastiano e Sant'Antonio e l'associazione ippica torralbese proporranno l'evento "Bestimentas in allegria". L'11 agosto si terra "I migliori anni, Voci di Torralba" organizzato dall'Avis di Torralba e diretto da Alessandra Melis.

Il 15 agosto, in piazza Manzoni, si festeggerà la Madonna dell'Assunta. Seguirà il 19 agosto la "Sagra del Fungo" a cura dell'Associazione Micologica Torralbese". Il 25 agosto, in Piazza Manzoni, grande festa per i bambini. Il 7 e l'8 settembre si festeggerà la Madonna di Cabu Abbas. Il 9 settembre sarà la volta del "Mini torneo di calcio" a cura dell'Academy Mejlogu. Il 16 settembre, piazza Manzoni sarà il teatro de "I giochi della tradizione" a cura della Pro loco e dell'Associazione culturale Santu Antine.

