Saranno dedicati a tutte le fasce d'età gli appuntamenti dell'estate a Tissi 2023. Domani 12 luglio, alle 17.30, il primo evento in biblioteca con letture animate e un laboratorio, su prenotazione, per i bambini dai 4 ai 6 anni. Il 14 luglio, con inizio alle 17, spazio al torneo di calcio a 5 "Tutto in un giorno" under 16 presso il campo di calcetto. Il 16 luglio alle 20.30 è previsto il concerto dell'Associazione "Sing Sing Sing" presso l'Ex Ma.

Dal 18 al 20 luglio ci sarà un nuovo torneo di calcio a 5 nel campetto di via Spina Santa. Il 19 luglio si ritorna in biblioteca per una lettura animata e un laboratorio, sempre su prenotazione, per i bambini di 7 e 8 anni. Il 26 luglio dalle 17, piazza Municipale ospiterà lo Schiuma Party, Truccabimbi, mascotte, trampolieri e musica. Il 27 luglio ancora la biblioteca protagonista con lettura animata e laboratorio, sempre su prenotazione, per i bambini dai 9 agli 11 anni.

Il 28 luglio è in programma "A tutto volley", un torneo di green volley che si disputerà nel campetto di via Spina Santa. Il 4 agosto, alle 21.30, in piazza municipale, è prevista una serata di balli con Giovanni Uleri e Gianluca Pittalis. Nello stesso giorno si chiuderà il "Summer Tissi Camp". Il 25 agosto, sempre in piazza municipale, è in programma "Scuola Tacco 12", una serata di balli con Stefania Sanna.

Il 30 agosto, in piazza Peppino Impastato, si terrà la commedia La Frumentaria "Un lettu pà dui. Ziu Luiginu e Lu Figlioru". Il 9 e il 10 settembre il paese del Coros festeggerà Sant'Anastasia. Il 17 settembre la Pro loco proporrà la passeggiata ecologica.

