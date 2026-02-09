Paura a Thiesi per un incendio in un’abitazione. Ieri sera, domenica 8 febbraio, intorno alle 20.15, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme di un appartamento. Al loro arrivo, il rogo si era già sviluppato all’interno della casa e, con non poca difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme, visto il fumo che si era creato negli ambienti interni.

Per affrontare l’emergenza è stato richiesto anche l’intervento del 118, per sottoporre ad accertamenti uno degli occupanti, rimasto leggermente intossicato. Sul posto anche i carabinieri di Siligo e gli operatori sanitari del 118. Una parte dell’abitazione è rimasta danneggiata. I pompieri sono rimasti impegnati alcune ore per mettere in sicurezza l’intero stabile.

