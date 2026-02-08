«Il nostro lavoro di squadra ci ha portato a ottenere risultati importanti per la comunità, con risorse finanziarie pari a 8,6 milioni di euro per interventi già finanziati, alcuni in corso altri in fase di avvio». Così il sindaco del Comune di Ardara, Francesco Dui, traccia un bilancio del lavoro svolto in questi anni dall’ammministrazione comunale, attraverso la realizzazione delle opere pubbliche, interventi principali che spaziano dalla realizzazione della casa di riposo per anziani all'efficientamento energetico del Municipio, con lavori che hanno restituito efficienza alla sede istituzionale. Nell’elenco anche il restauro conservativo della basilica di Nostra Signora del Regno, l'ampliamento del cimitero, la realizzazione della mensa scolastica.

«Stiamo inoltre lavorando al completamento di piazza Kennedy, - spiega il sindaco – e alla messa in sicurezza idraulica di Mamusari, così come stiamo provvedendo a realizzare i marciapiedi e a riqualificare gli impianti sportivi, con lavori anche sulle strade rurali e nei parchi urbani». Tra le opere pubbliche anche gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche di accesso alla palestra e la pulizia dei fiumi. «A questi lavori si aggiungono gli interventi già conclusi e gli altri progetti sui quali stiamo lavorando per un futuro ormai prossimo», sottolinea Francesco Dui - . Il mio doveroso ringraziamento va agli amministratori che compongono la giunta e l’intero consiglio, e ai nostri dipendenti che, in modo sinergico, hanno permesso di raggiungere questi straordinari traguardi».

