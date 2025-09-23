Domenica 28 settembre torna Escape from Asinara, la competizione che unisce corsa e nuoto sull'isola, in uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, organizzata da Triathlon Team Sassari.

Gli atleti partiranno da Cala Reale alle 7.30, per un percorso di corsa di 14,4 km fino a Fornelli, dove avrà inizio la prima frazione di nuoto (1.700 m) verso l’Isola Piana. Seguiranno un tratto di corsa (1,4 km) e l’ultima prova in mare (900 m) fino alla spiaggia de La Pelosetta, traguardo finale della gara.

Da Cala Reale gli atleti percorreranno l'unica strada cementata fino a Fornelli, dove nella zona cambio appositamente adibita, ciascun atleta troverà il necessario per la prima frazione di nuoto (cuffia, occhialini e una boa) fornito dall’organizzazione.

Da Fornelli gli atleti proseguiranno l’avventura nuotando nello spazio d’acqua tra Fornelli e l’isola Piana e una volta giunti sull’isoletta si cimenteranno nella seconda frazione di corsa su un percorso selvaggio mai tracciato, che li porterà nella spiaggia dell’Imbarcatogio, da dove gli atleti proseguiranno per la seconda frazione di nuoto di circa 900 metri, verso la spiaggia de La Pelosetta, dove è posizionato l’arrivo.

L'evento è organizzato da Triathlon team Sassari e patrocinato dai Comuni di Porto Torres e Stintino e dal Parco nazionale dell'Asinara.

© Riproduzione riservata