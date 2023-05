Erula, paese dell'Anglona, si prepara a festeggiare il Cuore Immacolato di Maria. I festeggiamenti, promossi dai fedali del 1994 e 1995, cominceranno il 25 maggio con la recita del triduo, in programma alle 17.30, seguita dalla celebrazione della Santa Messa. Venerdì 26 maggio alle 21, andrà in scena la commedia teatrale sassarese, in due atti, del regista Mario Olivieri, dal titolo “La Giatta Mostha”.

Sabato 27 maggio, alle 16.30, spazio ai bambini con giochi gonfiabili, trucca-bimbi, giochi di squadra e mascotte. Alle 18.30 “Sara e Giovanni” proporranno balli liscio, latino americano e di gruppo. Alle 21.30 si terrà lo spettacolo di Gianluca Impastato.

Domenica 28 maggio, alle 17, sarà celebrata la Santa Messa, seguita dalla processione per le vie del paese. Alle 18.30 Giuliano Marongiu condurrà lo spettacolo etnico “Erula in festa” al quale parteciperanno Laura Spanu, i Dilliriana, i gruppi folk “Civitas Mariana” di Luogosanto e “Balar Iscola de Ballu Sardu” di Perfugas, e i “Mamutzones Antigos” di Samugheo.

