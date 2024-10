Ad Alghero la II e la V commissione consiliare si riuniranno in seduta congiunta mercoledì 9 ottobre alle 11 nei locali di Piazza Porta Terra, per sollecitare la convocazione di un Consiglio comunale interamente dedicato ai progetti per l’eolico che interessano la città.

In particolare, viene sollecitata la necessità che l’assemblea si esprima «sull'assenza di aree idonee per gli impianti eolici a terra e in mare, nel Comune di Alghero».

Sono stati i presidenti Emiliano Piras e Christian Mulas a convocare l’incontro per, in merito ad un argomento che preoccupa e non poco la comunità locale.

Ci sono tre progetti di eolico off-shore, in particolare, che interessano il territorio algherese e anche gli avversari politici, dai banchi del centrodestra, hanno chiesto di sapere a quali conclusioni sia giunta l'Amministrazione comunale di Alghero in merito alle osservazioni richieste dalla Regione.

«Noi non abbiamo aree idonee, – aveva già chiarito l’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia – non per l’installazione di impianti di grande produzione».

