Ennasima rissa stasera in corso Vittorio Emanuele a Sassari. Due nigeriani si sono picchiati all'altezza di San Donato e uno, dopo aver ricevuto diversi pugni in faccia, ha aggredito il rivale colpendolo con una bottiglia di Jack Daniel's in testa.

Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. La polizia di Stato e i carabinieri sono intervenuti insieme alla polizia locale. Per terra tracce di sangue.

La Municipale ha invece soccorso un gambiano in corso Vico che è stato picchiato da un altro extracomunitario.

