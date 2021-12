Nelle ultime ore la sala operativa del comando di Sassari ha ricevuto diverse segnalazioni per il maltempo, a causa della neve che sta creando disagi soprattutto nel territorio di Bono.

Intorno alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Pranu Mannu, a Burgos, per un incidente stradale: un'auto è uscita di strada a causa del ghiaccio, ribaltandosi fuori dalla carreggiata.

La squadra ha collaborato con i sanitari del 118 per l'assistenza al conducente, per poi mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante. Sul posto anche i Carabinieri.

Altri interventi per alberi pericolanti e qualche auto in panne nelle strade innevate del Goceano.

