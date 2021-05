Affrontare ansie e paure legate in particolare all’emergenza Covid e imparare a gestirle, una sfida delicata e complessa in particolare per i bambini e gli adolescenti.

L’esperienza della pandemia ha spinto il settore delle Politiche Sociali del Comune di Porto Torres ad avviare un percorso educativo su come rispondere alle situazioni allarmanti che possono coinvolgere i più piccoli e i soggetti più vulnerabili. Si tratta di un piccolo corso on line che ha l'obiettivo di fornire ai cittadini uno strumento efficace per aiutare se stessi e gli altri, e offrire un supporto efficace alla Protezione Civile in situazioni critiche.

La preparazione della popolazione è essenziale per ridurre i rischi, limitare lo spreco di risorse ed energie ed evitare conseguenze non necessarie sugli esseri umani. Una popolazione resiliente e preparata consente anche di rendere disponibili importanti risorse e forze di intervento in caso di emergenza e incrementare l'efficacia delle azioni sul territorio.

Si parte domani con il primo seminario sul sito istituzionale del Comune dalle 10 alle 12, rivolto a tutta la popolazione promosso e dedicato alle tecniche per gestire eventi inaspettati e complessi. Il tema sulla costituzione di un gruppo di Protezione civile è stato sollevato più volte dal consigliere Ivan Cermelli.

“Per capire che strada prendere abbiamo previsto un incontro della commissione apposita con i funzionari della Provincia – ha sottolineato l’assessore competente, Daniele Amato – in modo tale da capire il meccanismo della Protezione civile e costituire un gruppo di intervento secondo le indicazioni che ci vengono fornite”.

