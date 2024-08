Emergenza abitativa: l’opposizione sollecita il sindaco per incentivi fiscali sulle locazioni lunghe e per l'esenzione dell'IMU. Con un ordine del giorno presentato da Udc-Patto per Alghero, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Prima Alghero, i consiglieri di minoranza chiedono alla giunta di Raimondo Cacciotto misure urgenti per tentare di risolvere il problema degli affitti annuali, ormai introvabili in una città turistica come Alghero.

«Un numero sempre maggiore di famiglie non ha le risorse necessarie per acquistare la casa e quindi deve ricorrere alla locazione di un immobile, il cui costo è sempre più alto», si legge nel documento. «La grande richiesta di casa non trova adeguata risposta in città, anzi l’offerta è pari a zero o quasi», avvertono gli avversari politici del sindaco.

Molti concittadini si stanno spostando verso i comuni vicini di Olmedo, Uri e Ittiri e per mitigare la fuga da Alghero e facilitare la ricerca di una abitazione si propone di «strutturare forti incentivi fiscali alle locazioni lunghe, intervenendo sull’aliquota comunale IMU mediante una sua riduzione o mediante rimborso, specificamente per le locazioni lunghe, per tre anni».

© Riproduzione riservata