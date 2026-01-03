Intervento dei vigili del fuoco di Sassari questa sera a Tissi per domare un incendio scoppiato all’interno di un appartamento.

Sul posto hanno lavorato la prima partenza della sede centrale e una squadra di rincalzo. Grazie alla tempestività della loro azione le fiamme sono state circoscritte, evitando che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti.

L’immobile non era abitato: i proprietari stanno traslocando. Non si registrano feriti o intossicati. Le cause dell'innesco sono in fase di accertamento.

