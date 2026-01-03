Casa in fiamme a Tissi, gli inquilini stavano traslocandoLe fiamme sono state domate dai vigili del fuoco arrivati da Sassari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Intervento dei vigili del fuoco di Sassari questa sera a Tissi per domare un incendio scoppiato all’interno di un appartamento.
Sul posto hanno lavorato la prima partenza della sede centrale e una squadra di rincalzo. Grazie alla tempestività della loro azione le fiamme sono state circoscritte, evitando che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti.
L’immobile non era abitato: i proprietari stanno traslocando. Non si registrano feriti o intossicati. Le cause dell'innesco sono in fase di accertamento.