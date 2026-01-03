In un mondo sempre più coinvolto in una spirale di violenza, dove la parola guerra riecheggia portando con sé morte e desolazione il Comune di Uri, con la Parrocchia Nostra Signora della Pazienza, le attività commerciali, la consulta delle associazioni, i plessi scolastici di Uri e i volontari del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio promuovono gesti concreti di vicinanza alla popolazione civile del Libano con l’evento “Natale solidale- aiutaci ad aiutare il Libano”.

Una solidarietà già mostrata dalle scuole lo scorso 18 dicembre, con la grande generosità dimostrata dai bambini e studenti. Una risposta positiva all’invito giunto dalla Brigata Sassari, che sarà chiamata ad operare nei prossimi mesi in un’operazione Internazionale di pace in Libano; parallelamente all’operazione militare seguirà una missione umanitaria condotta dagli stessi militari che avrà un maggior peso con il coinvolgimento della comunità di Uri che ha promosso l’iniziativa “Natale Solidale - aiutaci ad aiutare il Libano”.

Si raccoglieranno tre tipi di materiali: didattici, consegnati nelle scuole; farmaci, consegnati negli ospedali e generi alimentari a lunga durata. Gli stessi potranno essere consegnati direttamente nelle varie attività di Uri sino al 10 gennaio 2026.

© Riproduzione riservata