Mancano soltanto gli ultimi dettagli prima dell’esibizione di 22 piccoli talenti, che saliranno sul palcoscenico della sala Filippo Canu a Porto Torres.

L’evento “Canterino Turritano”, giunto alla sua seconda edizione, è in programma lunedì 5 gennaio, dalle 17, un format di successo messo a punto dalla Pro loco e patrocinato dal Comune turritano.

Piccole voci e interpretazione da veri artisti, 22 bambini dai 5 ai 12 anni saranno i protagonisti assoluti della serata. Saranno guidati con impegno e professionalità da Gavino Ruiu e si esibiranno in una gara canora sul palco della Sala Filippo Canu con le canzoni dei loro beniamini. I giovanissimi cantanti indosseranno gli abiti messi a disposizione dal negozio di abbigliamento e accessori per bambini “Mellow”, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.

L’evento sarà presentato dal comandante Pier Luigi Fiori. Nessun vincitore ma tutti i cantanti riceveranno un riconoscimento per aver partecipato ad una rassegna canora capace di esaltare le loro qualità canore.

Nella scorsa edizione l'iniziativa ha riscontrato enorme successo di pubblico facendo registrare il tutto esaurito.

