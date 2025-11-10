Altri due incontri a Villanova Monteleone della rassegna “Educare e prevenire nel tempo dell’intelligenza artificiale” – “Dalla ritualità alla fede: dall’Io al Noi” organizzati dall’associazione culturale Interrios di Villanova Monteleone e dalla parrocchia di San Leonardo, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Ago Formazione. Questi appuntamenti si svolgeranno il 13 e il 19 novembre alle ore 18.30 nel salone Parrocchiale, e avranno come tema rispettivamente “Iniziare alla comunità con creatività” e “Oltre il campanile, verso l’universalità” anche alla luce dell’intelligenza artificiale.

Quindi nel primo momento si svilupperà un’analisi condivisa della realtà locale e delle sue potenzialità. Questo momento aiuterà i vari gruppi a leggere la comunità: le risorse presenti, le fatiche, le energie da valorizzare. Attraverso strumenti partecipativi e di progettazione condivisa, i partecipanti saranno accompagnati a immaginare nuove forme di incontro e servizio, sviluppando un linguaggio comune e una maggiore consapevolezza del “chi siamo” e “dove vogliamo andare”.

Nel secondo momento sarà approfondito uno sguardo progettuale aperto sull’argomento. I partecipanti saranno guidati a tradurre la riflessione in azione, immaginando concretamente come la comunità possa aprirsi al territorio e al mondo, diventando segno visibile di fraternità e comunione. Sarà un momento di progettazione condivisa, in cui elaborare piste operative per una comunità più accogliente, solidale e inclusiva anche in considerazione delle nuove sfide che l’Intelligenza Artificiale sta mettendo in campo.

Questi due momenti educativi che sono rivolti a genitori, catechisti, animatori, responsabili dei vari organismi parrocchiali e sociali saranno tenuti dal Dott. Manuel Carboni,che fa parte del Team AgoFormazione di Torino, èformatore e animatore, conduttore di grandi eventi e spettacoli in giro per l’Italia.

