Sono iniziati i lavori di rifacimento dello stabile di via Colombo a Sassari. Immobili Area che, poco più di un anno fa, erano stati sgomberati dai 21 abitanti per ragioni di sicurezza dai vigili del fuoco e dalla polizia locale. Dopo pochi giorni la promessa dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu che aveva annunciato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicato all’edilizia residenziale pubblica.

Trascorsi alcuni mesi, in conferenza stampa a Sassari, proprio nella sede di Area, l’assessore aveva illustrato “RinnovArea”, programma da 120 milioni di euro per riqualificare le case popolari della Sardegna, il cui numero è di circa 27mila. A Sassari in particolare venivano destinati dalla Regione 32 milioni e 900mila euro per i suoi 6553 alloggi, tra cui appunto quelli di via Colombo nel quartiere di Latte Dolce.

“Sono molto orgoglioso - afferma Piu - perché abbiamo mantenuto una promessa in poco tempo. Stiamo partendo dalle criticità più evidenti”.

© Riproduzione riservata