L’avvio dell’anno scolastico nel comune di Sennori avverrà nel segno della sicurezza degli edifici che ospiteranno centinaia di studenti.

Prima dell’inizio delle lezioni l’amministrazione ha eseguito e concluso una campagna di indagini e messa in sicurezza dei solai delle scuole primarie e dell’infanzia attuando tutte le verifiche strutturali e intervenendo con azioni mirate laddove si siano riscontrate criticità.

Le indagini e i lavori sono stati eseguiti attingendo a finanziamenti ad hoc concessi dalla Regione Sardegna nell’ambito della misura “Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici finalizzato alla messa in sicurezza, efficientamento energetico e acquisizione delle certificazioni obbligatorie”. A conclusione degli interventi eseguiti, che hanno riguardato le indagini nei vari plessi scolastici e i lavori di messa in sicurezza nell’edificio della scuola Montigeddu di via Treves, dove si è intervenuti su una porzione del solaio risanando le problematiche riscontrate e rendendo la struttura totalmente sicura, nei giorni scorsi è stata certificata la regolare esecuzione delle opere e la riuscita dei lavori intrapresi.

«Il programma di verifica delle condizioni strutturali delle scuole e gli interventi di risanamento delle poche problematiche riscontrate sottolineano l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la sicurezza degli istituti scolastici per garantire la serenità degli alunni e del personale afferente alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria», commenta la consigliera comunale con delega alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu. «A nome di tutta l’Amministrazione comunale, colgo l’occasione per augurare un buon anno scolastico a tutti gli alunni, ai docenti e agli operatori scolastici che fra qualche giorno riprenderanno le lezioni e tutte le attività correlate».

© Riproduzione riservata