Si intitola “E se i topolini scoprissero i tombini?” lo spettacolo teatrale divertente e coinvolgente per tutta la famiglia, in programma domenica 28 dicembre alle 18, al Teatro e Centro per le Arti e lo Spettacolo di Ittiri.

Protagonista è una topolina ribelle che chiede rispetto agli esseri umani e racconta il suo punto di vista sull’inquinamento e sull’ambiente.

Uscendo dal suo mondo sotterraneo, sogna un nuovo equilibrio ecologico basato sulla convivenza tra tutte le specie. Il tema è l’ambiente e la natura che si ribella ai comportamenti irrispettosi e devastanti dell’essere umano, ma anche l'amore per la fauna e gli esseri viventi che cercano di sopravvivere sulla terra, nonostante l'azione distruttrice dell'uomo.

Uno spettacolo pensato soprattutto per i bambini, che tra risate e fantasia scopriranno quanto sia importante prendersi cura del pianeta. Una rappresentazione teatrale della durata di sessanta minuti per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni. Il testo e la regia sono di Marta Proietti Ornella, protagonista dello spettacolo. L’evento, patrocinato dal Comune di Ittiri, è organizzato da Abaco Teatro.

