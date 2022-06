A 24 ore dalla tragedia che ha sconvolto Burgos, dove una neonata di cinque giorni è morta in circostanze ancora da chiarire, parla il sindaco del piccolo centro del Goceano.

“Come primo cittadino e compaesano posso soltanto esprimere profondo sconcerto. Tutta la cittadinanza è sconvolta per questo episodio e credo che ora il nostro compito sia quello di stare vicino alla famiglia”, dichiara Leonardo Tilocca.

“Siamo una piccola comunità e ci conosciamo tutti, nessuno si poteva immaginare una cosa simile”, continua il sindaco.

In merito alla famiglia della 28enne: “Sono economicamente a posto e non hanno necessità di nulla, ma di quello che accade tra le mura domestiche molte volte si viene a saperlo soltanto a fatti accaduti”.

Tilocca è riuscito a parlare con il padre della donna, nonno della neonata: “L’ho fatto stamattina, e a parte lo stato d’animo che tutti possono immaginare, mi ha detto che almeno fisicamente stanno tutti bene”.

Ora è il momento di confrontarsi con i servizi sociali: “Faremo tutto il possibile affinché questo dolore venga in qualche modo attutito, dobbiamo dimostrare affetto a questa famiglia e faremo tutto il necessario. C’è una famiglia distrutta e una vita che non c’è più, viviamo tutti questo dramma. Non sarà facile dimenticare e andare avanti, ma noi aiuteremo questa famiglia a superare questo bruttissimo momento”.

Ieri è stato trovato il corpo senza vita della piccola, nata da cinque giorni. In attesa dell’autopsia – l’incarico sarà conferito lunedì – che farà chiarezza sulla data e le cause del decesso, quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati: la mamma 28enne della neonata, i nonni e la zia, che vivono tutti assieme nella stessa casa.

(Unioneonline/L)

