Questa volta è quella giusta. Dopo tanti rinvii, Comune di Sassari e Accademia di Belle Arti hanno fissato la sospirata apertura dell'Ex-Ma. Giovedì 21 marzo alle 8.30 aprirà l'ex Mattatoio comunale, ristrutturato con una spesa di oltre 6 milioni di euro e lavori durati 15 anni e non ancora completamente conclusi.

L'occasione è rappresentata da una giornata di studi dedicata al professor Antonio Bisaccia, direttore dell’Accademia fino alla sua scomparsa, un anno fa.

La Giunta Campus ha modificato in parte i precedenti accordi del 2018 che concedono in comodato gratuito trentennale all’Accademia “Sironi” il complesso di quasi 7mila metri quadrati, che ospiterà aule, laboratori, aula magna, teatro, sala ristorazione e altro. La stretta collaborazione con l'Accademia prevede l'utilizzo da parte del Comune degli spazi del teatro (circa 400 posti) e di quelli esterni per 60 giorni l'anno, dove poter organizzare o far svolgere attività culturali organizzate da associazioni e dalle altre realtà che operano nel campo della cultura. Le date saranno individuate con una programmazione annuale, con l’obiettivo di «favorire iniziative culturali, svolte direttamente o in patrocinio» dal Comune, come si legge nel documento approvato ieri dalla Giunta.

