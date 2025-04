«Sono situazioni spiacevoli che non devono assolutamente accadere. La manutenzione e la prevenzione devono essere al primo posto in qualsiasi ambito. Faremo certamente in modo di evitare che fatti del genere non accadano ancora, lo facciamo da subito con una manutenzione immediata di messa in sicurezza del luogo».

Queste le parole del sindaco Raimondo Cacciotto appena saputo dell’incidente al cimitero, dove una donna è caduta in una fossa dopo il cedimento di una lastra.

Il primo cittadino ha subito telefonato alla signora per sincerarsi delle condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti gli uomini del settore manutenzioni e il dirigente Pietro Nurra per una prima iniziativa di interdizione al passaggio e di messa in sicurezza.

Saranno sostituite nei prossimi giorni tutte le lastre in cemento di copertura degli spazi ipogei profondi circa 1,70 mt, circa 60 pezzi.

Proprio in queste settimane l'Amministrazione sta prevedendo una stima generale di interventi da eseguire nel cimitero, che comprende, oltre che la realizzazione di nuovi loculi, anche una serie di manutenzioni straordinarie. Nei prossimi giorni è previsto un sopralluogo con i tecnici per un monitoraggio completo delle esigenze a cui dare risposta.

