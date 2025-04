Ha ceduto la lastra calpestabile di cemento e una signora è sprofondata dentro una fossa per sepoltura alta due metri.

È successo questa mattina al Cimitero di Alghero.

Una 74enne che camminava tra le tombe sopra un vialetto di cemento, si è ritrovata improvvisamente sotto terra. Il pavimento si è sgretolato sotto i suoi piedi e la malcapitata è finita dentro una fossa, piuttosto profonda. La signora è caduta in piedi, poi si è accasciata.

Sul posto il 118 con una ambulanza e i vigili del fuoco. Il medico ha provveduto a disinfettare le ferite sulle gambe e a far adagiare la 74enne su una barella, poi sono entrati in azione i vigili del fuoco per il recupero.

