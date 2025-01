Nessuna parola in più. Ha deciso di non aggiungere altre dichiarazioni Domenico Ottomano, oggi in carcere a Bancali durante l'interrogatorio di convalida dell'arresto, a quanto già riferito in precedenza.

Il 55enne è accusato dell'accoltellamento, avvenuto martedì nella strada vicinale Cabu d'Ispiga a Sassari, di R. M., compagna 50enne del nipote.

Secondo la procura l'uomo avrebbe accoltellato la donna con diversi fendenti causandole la perforazione di un polmone e di un rene e la frattura della scatola cranica.

Ferite che hanno portato la donna a finire in Rianimazione dove si trova tuttora in condizioni molto gravi. Il gip Giuseppe Grotteria si è riservato la decisione sulla misura cautelare per l'uomo, difeso dall'avvocata Letizia Forma.

