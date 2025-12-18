Il campo di viale Adua a Sassari torna alla Marzio Lepri. Si è conclusa oggi la disputa sulla struttura calcistica tra la Asd Sacra Famiglia, che l’aveva gestita per diversi anni, e la Marzio Lepri, vincitrice del bando comunale qualche mese fa.

Dopo la pronuncia del Tar Sardegna, che aveva rigettato la richiesta di sospensiva del bando, la giudice Susanna Zanda del tribunale di Sassari ha revocato nella giornata di ieri la propria precedente ordinanza per inaudita altera parte. In questo modo il campo ritornerà sotto la gestione della società Marzio Lepri. La vicenda si era articolata lungo alcuni passaggi, nati con le due istanze presentate dalla Sacra Famiglia contro la decisione del Comune, una al tribunale civile e l’altra al Tar.

In quella al Tribunale amministrativo la ricorrente rimarcava presunti profili di illegittimità sull’offerta dell’altra società, e sul punteggio ottenuto. E contestava anche la supposta violazione di alcuni articoli del regolamento per la gestione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche del Comune. Come scritto il Tar ha respinto più di un mese fa la richiesta.

