Paura nel centro di Bono per l’incendio che ha distrutto una vettura parcheggiata in via Buccaidu. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 18.30 per tentare di domare le fiamme che rischiavano di coinvolgere le auto vicine e le abitazioni. Il rapido intervento della squadra ha evitato che il rogo procurasse danni agli edifici circostanti. I residenti preoccupati sono scesi in strada, dopo aver allarmato le forze dell'ordine. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause che hanno dato origine all’incendio. Non si esclude nessuna ipotesi. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

