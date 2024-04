Per il quarto anno la Torre di Sulis ospiterà da sabato 13 a lunedì 15 aprile la coloratissima mostra “DisegniAMO l’autismo” con i disegni realizzati dagli alunni delle scuole elementari di Alghero.

«Vi aspettiamo per vivere un percorso emozionante tra disegni, pensieri ed elaborati grafici», dice Doriana Caria, presidente de “Il mio amico speciale”, l'associazione che da anni in città sostiene le famiglie nella gestione dei disturbi dello spettro autistico e coinvolge i bambini in tante attività ludico-ricreative.

