Rifiuti sui marciapiedi e sulla strada, abbandonati dai turisti ospiti nei residence e negli appartamenti affittati per la stagione a Valledoria, che spesso non rispettano i giorni di raccolta, trasformando le vie del borgo turistico una discarica. I residenti esasperati hanno rivolto un appello alla sindaca Beatrice Serra.

«L’abbandono dei rifiuti in giro per Valledoria è un problema grave che non possiamo più ignorare», ha spiegato la prima cittadina. «Come amministrazione ci stiamo mettendo tutta l'energia possibile per correre ai ripari e tenere pulito il paese, ma da soli non bastiamo. La pulizia è un dovere di tutti».

La sindaca si è rivolta ai proprietari degli immobili concessi in affitto chiedendo loro un aiuto concreto. «Assicuratevi di consegnare ai vostri inquilini i mastelli e il calendario della raccolta differenziata», ha detto «ai capi condominio chiedo di verificare che nei vostri palazzi tutti abbiano le informazioni e i contenitori corretti per conferire i rifiuti. Non ci sono scuse per abbandonare i rifiuti per strada».

Uno dei punti maggiormente critici si è presentato in via Mazzini a La Muddizza, la strada che dalla chiesa conduce verso la borgata La Ciaccia. Serra ha ricordato che l’Ecocentro comunale in cui conferire i rifiuti è aperto in giorni e orari precisi. «Un paese pulito dipende dal rispetto e dal senso civico di ciascuno di noi», ha concluso la sindaca che, nei giorni scorsi, ha ordinato all'impresa dell'igiene urbana la rimozione dei rifiuti in via Mazzini.

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