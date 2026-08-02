Porte aperte ai visitatori al Castello Malaspina di Osilo. Il Comune in collaborazione con l'associazione culturale Badde Lontana, comunica la riapertura al pubblico dello splendido e suggestivo Castello, la fortezza costruita intorno al XII secolo dalla nobile famiglia italica di origine longobarda che gli dette il nome.

I Malaspina giunsero in Sardegna intorno al 1016 e i primi documenti che attestano il castello di Osilo in loro possesso risalgono al 1272. Apre al pubblico anche il mulino idraulico di San Lorenzo. Il servizio prevede l'apertura, l'accoglienza e la visita guidata con illustrazione dei due siti storici. Su richiesta dei visitatori, sarà possibile scoprire entrambi i siti nella stessa giornata. L’apertura è garantita dal 1 agosto al 15 ottobre prossimo, nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domdal 1° al 31 agosto- al mattino dalle 9 alle ore 12, nel pomeriggio dalle 17 alle ore 20. Per il periodo dal 1° settembre al 15 ottobre, gli orari sono ancora in fase di definizione e verranno comunicati successivamente. In occasione della tradizionale Corsa all'anello, il castello sarà eccezionalmente aperto anche mercoledì 12 agosto per accogliere il flusso di turisti.

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