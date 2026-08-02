Sennori in prima linea per la raccolta del sangue. Grazie alla collaborazione tra Avis Sennori e l’Amministrazione comunale prende forma l’iniziativa “Calici Solidali”, che accompagnerà Calici di Stelle 2026. L’obiettivo ambizioso è raggiungere 150 sacche di sangue entro il 10 agosto.

Questa mattina l’Amministrazione era impegnata presso il parco Santa Vittoria, insieme all’Autoemoteca provinciale e ai volontari di Avis Sennori, per una nuova giornata di raccolta straordinaria. La campagna di sensibilizzazione ha già prodotto dei risultati che hanno consentito di raggiungere metà del percorso, ma per arrivare al traguardo è fondamentale il contributo di tutti. In estate, infatti, la carenza di sangue si fa sentire ancora di più: per questo le 150 sacche rappresentano un obiettivo fondamentale per contribuire a sostenere le esigenze degli ospedali e assicurare sangue a chi ne ha bisogno, ogni giorno. Un appello chiaro ai cittadini perché possano prenotare la propria donazione contattando Avis Sennori. Ai donatori è riservato un premio: saranno 150 i calici omaggio riservati a chi parteciperà all’iniziativa, da utilizzare durante Calici di Stelle.

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