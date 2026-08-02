L’Isola continua a bruciare nelle campagne e in prossimità dei centri abitati. L’incendio è scoppiato anche nell’agro in prossimità di Porto Torres. Le fiamme si alzate lungo la strada dei Due Mari, nel provinciale 42 che conduce ad Alghero. Il rogo ha interessato sterpaglie e vegetazione. Il vento ha favorito il propagarsi delle fiamme, tenute sotto controllo dalle squadre dei vigili del fuoco e dagli uomini della compagnia barracellare.

Per fortuna l’interventotempestivo ha consentito di limitare i danni in una zona dove insistono alcune aziende agricole. L'incendio e la nube di fumo è visibile sulla strada ad alto flusso di traffico.

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