La tempesta dopo l’incendio.  Una violenta perturbazione si è abbattuta nel pomeriggio in un’area ristretta del Goceano, tra Bottidda e Bono, proprio nella zona dove ieri un grosso incendio ha ridotto in cenere i boschi sul Monte Rasu. 

La strada che collega i due paesi è diventata impercorribile a causa della grossa quantità di detriti trascinati dall’acqua. «Un mare nero dalla cenere», dicono alcuni testimoni. 

La forza del temporale è certificata anche dai dati ufficiali: la stazione pluviometrica del sistema regionale di monitoraggio ha registrato la caduta di quasi 60 millimetri di pioggia in poche ore. 

Per ripristinare la viabilità sulla Bono-Bottidda sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Dissestate anche alcune strade di campagna. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata