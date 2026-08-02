Festa grande per il Gremio dei Muratori a Sassari. Stamattina, nella cattedrale di San Nicola, la corporazione, nata nel 1538, ha celebrato Santa Maria degli Angeli per la 371esima volta dalla sua fondazione. Al termine della messa, celebrata da monsignor Antonio Tamponi, si è tenuto il tradizionale rito dell’Intregu, alla presenza del presidente del Gremio Antonio Pistidda, che ha visto la consegna della bandiera a Efisio Planetta, per la prima volta obriere maggiore. Eletti anche il fisco maggiore, Fabio Deriu, l’obriere di candeliere, Antonio Angelo Riu, e il fisco minore, Antonio Lias. In serata è prevista la processione per le vie della città con il simulacro mariano.

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