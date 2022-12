Troppe discariche abusive, troppi atti di inciviltà che deturpano il territorio del comune di Porto Torres, spesso contaminato da rifiuti abbandonati in aree non autorizzate.

Alla fine del mese scorso, sono state due le discariche prontamente individuate dalla Compagnia barracellare locale che ha provveduto a identificare e a sanzionare i trasgressori. Una decina dall’inizio dell’anno.

«Come assessorato stiamo lavorando per dotare anche i barracelli di fototrappole e-killer - sottolinea l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda - dispositivi di ultima generazione, appositamente progettate per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Si tratta di uno strumento tecnologico che renderà ancora più efficace il lavoro di contrasto a questo malcostume». Purtroppo nelle vie e nel territorio cittadino continua a verificarsi il fenomeno del deposito indiscriminato di rifiuti.

«L’operazione portata a termine dalle divise verdi si inserisce perfettamente nella linea di condotta seguita da questa amministrazione comunale, - aggiunge Ledda - che si traduce in una strategia di tolleranza zero nei confronti di chi abbandona irresponsabilmente i rifiuti in città e in campagna».

