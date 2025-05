I Comuni del Coros - Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - riprendono l’attività di informazione e sensibilizzazione nell’ambito della campagna “Raccolta differenziata, nuova edizione Info Point” rivolta ai cittadini. Dal 19 maggio al 13 giugno ritornano in piazza con una nuova edizione degli InfoPoint dedicati all’ambiente e alla raccolta differenziata. Nove tappe per un obiettivo comune: incontrare i residenti dell’Unione dei Comuni del Coros per promuovere le buone pratiche dell'ecosostenibilità e rispondere a dubbi e curiosità sul servizio di raccolta porta a porta. Tutti gli Infopoint offrono materiali informativi, consigli utili con operatori pronti ad aiutare gli utenti a fare scelte più sostenibili ogni giorno. Inoltre ad ogni appuntamento, come da calendario, si organizzano laboratori creativi di Riciclo e Riuso per grandi e piccini, a cui vengono consegnati i gadget ecologici. Il programma prevede il primo incontro lunedì 19 a Cargeghe, il 21 a Ittiri, il 23 maggio a Muros, il 25 a Olmedo, il 26 a Ossi, e ancora il 3 giugno a Tissi e il 4 a Uri, il 6 giugno a Uri e il 16 a Putifigari.

