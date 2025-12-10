Quaranta giovani studenti della scuola primaria di Sennori saranno i protagonisti del progetto sperimentale della Asl di Sassari “Un Miglio al Giorno intorno alla Scuola”.

«Prevenzione e promozione di sani stili di vita sin dalla giovane età sono alle basi di un miglioramento della salute pubblica, per sviluppare future politiche di salute pubblica. Bassi livelli di attività fisica negli adulti e nei bambini sono infatti associati a una serie di fattori di rischio per malattie croniche, con esiti negativi per la salute, come obesità, malattie cardiovascolari, diabete, alcuni tumori», spiega il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro.

Nella giornata di ieri il progetto sperimentale è stato illustrato ai genitori dei bambini di 8 e 9 anni che hanno aderito, dal personale della Sc di Prevenzione e Promozione della Salute, in collaborazione con la SC Igiene dell’Alimentazione e della Nutrizione della Asl di Sassari. «Un’iniziativa di promozione della salute rivolta alle scuole primarie della provincia di Sassari, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e una sana alimentazione, al fine di contrastare sedentarietà e obesità infantile. L’attività fisica costituisce, infatti, un elemento essenziale per il benessere complessivo dell’individuo e il suo valore è riconosciuto a livello internazionale, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, che ne sottolinea la centralità nel percorso di crescita dei giovani», spiega Patrizia Carboni, direttrice della Sc Prevenzione e Promozione della Salute dalle Asl n.1.

Il progetto trae ispirazione dall’esperienza europea “The Daily Mile”, diffusa in diversi Paesi e riconosciuta come buona pratica raccomandata dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025. Il programma prevede che gli alunni svolgano tre volte alla settimana una camminata di circa un miglio intorno alla scuola, lungo un itinerario individuato in collaborazione con le amministrazioni comunali che di volta in volta verranno coinvolte.

«L’attività, semplice e alla portata di tutti, richiede circa 15–20 minuti e si integra nella routine didattica, migliorando attenzione, concentrazione, motivazione e benessere psicofisico. Al rientro dalla camminata, i bambini consumeranno una merenda salutare, preparata dai genitori secondo le indicazioni dei professionisti della Asl, così da integrare in modo armonico movimento e corretta alimentazione», conclude la Carboni.

Il progetto nelle prossime settimane prenderà avvio dalla III e IV classe dell’Istituto Comprensivo Sorso-Sennori, per poi essere esteso agli altri Istituti del territorio. La realizzazione dell’iniziativa avviene con la collaborazione del Comune di Sennori, con il quale sono stati individuati i percorsi ed è stata garantita la messa in sicurezza dell’itinerario, anche con il coinvolgimento delle realtà associative locali.

Ieri, nel Centro Culturale del Comune di Sennori, i professionisti della Asl hanno incontrato i genitori presentando le finalità del progetto, coinvolgendoli nella sperimentazione guidata del percorso, durante la quale famiglie e insegnanti hanno potuto sperimentare l’itinerario dedicato alla camminata. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sennori, Nicola Sassu: «Siamo orgogliosi di essere il primo comune ad aderire a un progetto di grande importanza sia per quanto riguarda la promozione di buone pratiche di vita, sia per quanto riguarda la prevenzione di varie patologie. Importanza ancora maggiore perché con questa iniziativa ci rivolgiamo direttamente alle nuove generazioni. La nostra amministrazione ha fatto un punto saldo delle sue politiche la promozione dell’attività motoria come strumento fondamentale per uno stile di vita sano e, appunto, per la prevenzione di disfunzioni fisiche. Per questo ringraziamo la Asl di Sassari per averci coinvolto in questa iniziativa, alla quale abbiamo aderito con entusiasmo e convinzione».

