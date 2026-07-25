Porto Ferro si prepara a vivere una due giorni da record fatta di 33 partecipanti, onde, condivisione e cultura surfistica al femminile. La perturbazione in arrivo ha fatto scattare il semaforo verde per il 9° Girl Surf Power griffato Bonga Surf School patrocinato dal Comune di Sassari.

Lo start della manifestazione verrà dato lunedì 27 luglio alle 11 con attività outdoor per il pubblico accessibili a tutti grazie alla presenza degli istruttori e istruttrici della scuola nel piazzale del Baretto di Porto Ferro. Di pomeriggio dalle 15 alle ore 18.30 Sardinaslackline, tessuti aerei con Caterina Fort , rampa da skate con Alberto Del Piano, Bonga Board con il team BSS, educazione ambientale e pulizia spiaggia, dj sett e live painting a cura di Vincenzo Ganadu con le plastiche raccolte sulla spiaggia e mercatino vintage.

Martedì la gara: ritrovo atlete fissato per le ore ore 9 del mattino con ritiro pacco gara e skipper meeting. Alle ore 10 via al contest e prima heat in acqua. A seguire la Vintage Expression Session. Una giuria qualificata accompagnerà lo scorrere delle evoluzioni su tavola, a valorizzare espressività e attitudine più che il semplice risultato sportivo. 4 le categorie, nell’ordine Fun board & Longboard, Soft board, Junior, Paddle out e Expression Session con la partecipazione di surfiste provenienti dall’Isola e dalla penisola. Annunciata la presenza di tella Papetti, campionessa del mondo ISA Adaptive Surf 2025.

A seguire saluti istituzionali, presentazione opere live painting, premiazione e beach party.

© Riproduzione riservata