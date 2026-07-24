Detenuto morto a Bancali, la Procura apre un’inchiestaIl decesso del giovane tunisino risale al 16 luglio, è stato trovato senza vita in bagno: disposta l’autopsia
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Aperta una inchiesta sulla morte di un giovane detenuto straniero a Bancali. La procura della Repubblica, con il pm Damiano Rossi, vuole chiarire le circostanze del decesso dell’uomo, di origine tunisina, avvenuto il 16 luglio nella struttura sassarese.
L’extracomunitario, che si trovava nella sezione dei detenuti comuni insieme ad altri africani, è stato trovato senza vita nella propria cella, forse in bagno.
Sul cadavere dell’uomo è stata effettuata nei giorni scorsi l’autopsia dalla dottoressa Matilde Ruju, su incarico del magistrato. Non sono stati ancora resi noti i risultati.