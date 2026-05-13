Pioggia su Sassari e il Comune è costretto a rimandare alcuni appuntamenti in programma per la Cavalcata Sarda. Nel dettaglio, saltano lo spettacolo di musica e maschere tradizionali Riti e suoni della Sardegna previsto per domani, giovedì 14 maggio a Monte d’Accoddi, e la Cavalcata dei bambini in calendario per venerdì 15 lungo le vie del centro. Entrambe le manifestazioni verranno riproposte nel cartellone degli eventi estivi in data da definirsi.

Sarà anche annullato, a causa dell’impraticabilità dell’Ippodromo Pinna, il “Battesimo della sella” di venerdì 15, inserito nella due giorni Caddhos. L’inaugurazione dell’iniziativa di promozione identitaria Tradizioni in movimento: Visioni di Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari, prevista per venerdì 15 in piazza Castello, viene invece rinviata a sabato 16 alle ore 10. Confermato, invece, il laboratorio di camiceria al negozio Bagella programmato per venerdì 15 alle 16.30.

Intanto su Videolina (canale 10 del digitale terrestre, canale 819 di Sky e Tivùsat e online su www.videolina.it) venerdì 15, dalle 21, sarà trasmessa una puntata speciale del programma Bistimenta, condotto da Ambra Pintore e registrato nei giorni precedenti a Sassari, tra i luoghi della mostra diffusa Identità Svelate. Un’occasione di grande visibilità e promozione turistica per la città e per le sedi dell’esposizione: il Padiglione Tavolara, il Museo archeologico ed etnografico Sanna, la Pinacoteca Nazionale e la sala Giuseppe Duce a Palazzo Ducale.

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