L’incontro, promosso dall’Autorità portuale approfondirà le prospettive di sviluppo della destinazione Porto Torres-Asinara, tra crocieristica, valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico e nuove opportunità per il territorio.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Franco Cuccureddu, assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna e Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres.

All’incontro parteciperanno Francesco di Cesare (presidente di Risposte Turismo), Giacomo Del Chiappa (professore di Economia e Management del Turismo dell’Università degli Studi di Sassari), Simona Fois (presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari), Vittorio Gazale (direttore del Parco Nazionale dell’Asinara), Melissa Ricetti (direttrice regionale dei Musei Nazionali della Sardegna), Monica Stochino (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro), Francesco De Curtis (Port Operations Director Global Port Operations Department – MSC Crociere), Giovanna Dipasquale (Head of Itinerary – Ambassador Cruise Line), Valeria Mangiarotti (responsabile Marketing dei Porti – AdSP del Mare di Sardegna), Sandro Murtas (Partner – Strategic Management Partners) e Roberta Tocco (Land Experience Operations Manager Sardegna – Costamed). Modera gli incontri Anthony La Salandra (direttore di Risposte Turismo).



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