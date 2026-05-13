Sassari, trovato senza vita in via Bovet: indaga la poliziaBastiano Ruiu, 53 anni, aveva alle spalle una condanna per omicidio
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Lo hanno trovato alcuni conoscenti, riverso a terra, senza vita. Sono ancora da chiarire le cause della morte di Bastiano Ruiu, 53 anni, avvenuta in via Bovet.
Ruiu abitava in quel palazzo da poco tempo. Sul posto la polizia di Stato, per i primi rilievi. Stando alle prime informazioni sul corpo non ci sarebbero segni di violenza: il decesso potrebbe essere stato causato da un malore.
La vittima, quando era stalliere all’ippodromo Pinna, nel settembre 2008, al culmine di una lite colpì a morte con un forcone Gavino Garau.